Klimademo in Salzburg

Am Freitag, 25.03., wird es im Zuge der "Fridays-for-Future"-Veranstaltungen zu Verkehrsbehinderungen am Nachmittag wegen einer Demonstration kommen. Die Demo-Route beginnt am Hauptbahnhof und endet am Residenzplatz. Zwischen 15:00 und 19:00 Uhr ist mit Verzögerungen im Innenstadtbereich zu rechnen.