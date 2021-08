Ironman Zell am See

Am Sonntag, 29. 8.2021, findet der "IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun" statt.

Der Radkurs führt von Zell am See über Taxenbach, Lend, Dienten, Saalfelden nach Niedernsill und wieder zurück nach Zell. Zwischen 11 Uhr und 17 Uhr werden am 29.8.2021 einige Straßen stundenweise für den Verkehr gesperrt.

Details und Infos zu den Straßensperren finden sie hier