Gasteinertal nicht erreichbar - ÖAMTC-Routenplaner korrekt

Kurz vor dem bevorstehenden Wochenende mahnt der ÖAMTC noch einmal, die Ausgangsbeschränkungen unbedingt zu beachten. „Nachdem an den letzten Wochenenden an manchen Routen schon zu viele Ausflügler unterwegs waren, appellieren wir, die Wege außer Haus kurz zu halten“, so Aloisia Gurtner vom ÖAMTC Salzburg.

Diesbezüglich erreichte den ÖAMTC auch ein Hinweis des Tourismusverbandes Großarltal. Auf verschiedenen Routenplanern wird noch immer eine Alternativstrecke errechnet. Diese ist weder befahrbar, noch ist es in der derzeitigen Situation ratsam, in der Region an Ausflüge auch nur zu denken.