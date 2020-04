Gaisbergstraße über Ostern gesperrt

Um insbesondere bei Schönwetter Menschenansammlungen und dichten Ausflugsverkehr zu vermeiden, wird die Gaisbergstraße über Ostern für den motorisierten Individualverkehr gesperrt. Laut der Stadt Salzburg sind solche Ausflugsfahrten in der aktuellen Krisensituation unzulässig. Der Gaisbergbus wurde letzte Woche bereits eingestellt. Der Salzburger Stadtchef fordert die Bevölkerung generell dazu auf, die Vorgaben der Bundesregierung „ganz genau einzuhalten".



Von Samstag bis Montag wird im Bereich Guggenthal/Brauerei, sowie Elsbethen-Vorderfager/Schwaitl gesperrt (ausgenommen Anrainer, Einsatz- und Versorgungsfahrten). Weitere Tage können bei Bedarf folgen. Die Gemeinden Elsbethen und Koppl unterstützen die Maßnahme.



Und so läuft sie ab: Die Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung ordnet die Zurückweisung nicht-berechtigter Fahrzeuge an. Die Polizei führt sie durch und wird bei Bedarf von privaten Wacheorganen im Auftrag und auf Kosten der Stadt unterstützt. Absperrgitter etc. werden von der Landesstraßenverwaltung zur Verfügung gestellt.