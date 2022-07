Electric Love 2022 am Salzburgring

Von Donnerstag, 7. Juli, bis Samstag, 9. Juli, findet am Salzburgring das Electric Love Festival statt. Die meisten Besucher reisen über die West Autobahn (A1) - Abfahrt Thalgau und die Enzersberg Landesstraße (L117) oder über die Wolfgangsee Straße (B158) an. Die Anreise am Mittwoch und Donnerstag besonders aber die Abreise am Sonntag werden zu Staus führen. Wer kann, sollte mit Bahn anzureisen. Vom Hauptbahnhof Salzburg verkehren Shuttlebusse zum Festival.

Um den zahlreichen Besuchern im Falle einer Panne rasch mit Rat und Tat zur Seite stehen zu können, wird der Pannendienst des Clubs rund um den Salzburg Ring verstärkt. Die Pannenhilfe ist wie gewohnt unter der Rufnummer 120 ohne Vorwahl erreichbar.