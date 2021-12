Einkaufsverkehr im Raum Salzburg

Mit starkem Einkaufsverkehr aus Deutschland rechnen die Clubexperten am Wochenende (18.-19.12.) im Raum Salzburg. Vor Weihnachten kommen traditionell viele Besucher zum Shopping über die Grenze. Da in Salzburg die Geschäfte am Sonntag offen haben, müssen Autofahrer sich auf starkes Verkehrsaufkommen einstellen. Verzögerungen bei den Grenzkontrollen auf der A1 und B1 am Walserberg sowie auf der B155 bei Freilassing werden sich nicht vermeiden lassen. In der Altstadt werden die Parkplätze knapp werden.

Auf der Freilassing-Route gibt es ein zusätzliches Problem: Der einspurige Baustellenbereich auf der Münchner Bundesstraße zwischen der Grenze und der A1 hat sich in den vergangenen Tagen zum Stau-Hotspot entwickelt. Im Berufsverkehr kam es zu Verzögerungen von bis zu einer Stunde.

Mit Verzögerungen muss man auch auf den Zufahrten zum Adventzauber Hellbrunn rechnen.