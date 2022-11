Ein Monat Sperre des Schmittentunnels (B311) - Staugefahr

Von Mittwoch, 2.11., bis Freitag, 2.12., wird der Schmittentunnel im Zuge der Pinzgauer Straße (B311) wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Örtlich wird über das Ortsgebiet von Zell am See umgeleitet. Der ÖAMTC empfiehlt, über die Ostseite des Zeller Sees - L247, Thumersbacher Straße, auszuweichen. Von Norden in Richtung Zell am See liegt die Abzweigung zu linker Hand gleich nach dem ÖAMTC-Stützpunkt.