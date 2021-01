AVISO für Freitag, 15.01.: Registrierungspflicht für Fahrt nach Österreich

Für Freitag, 15.01, ist eine neue Einreiseverordnung geplant, gemäß der man sich vor der Einreise nach Österreich online registrieren muss. Davon sind auch Österreicher betroffen. Das Außenministerium hat nach Angaben der APA eine entsprechende Information schon an Auslandsösterreicher verschickt. Ausnahmen bleiben nach wie vor Pendler, Durchreisende und Personen, die wegen familiärer Angelegenheiten einreisen. Die Registrierungspflicht wird auch für Personen gelten, die aus von Corona wenig betroffenen Ländern anreisen.

Bei der Online-Registrierung müssen Name, Kontaktdaten, Aufenthaltsorte in den Tagen vor der Reise und die Adresse in Österreich angegeben werden. Einen im Ausland durchgeführten PCR-Test wird man bei der Online-Registrierung auf der Website www.oesterreich.gv.at hochladen können.