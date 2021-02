Aus für Freiparken in Hellbrunn

Wegen des großen Andrangs an den letzten Wochenenden wird die Gebührenpflicht an den Parkplätzen beim Schloss Hellbrunn vorzeitig eingeführt. Mit kommendem Samstag, 27.02., sind Gebühren zu entrichten. (2 Euro für die ersten zwei Stunden und 1 Euro für jede weitere angefangene Stunde) Die Gebührenpflicht gilt nur an Wochenenden. In "normalen" Jahren wird erst ab Ende März/Anfang April kassiert.