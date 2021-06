Abfahrtssperren auf A10 im Sommer

Entlang der A10 werden auch in diesem Sommer wieder Ausfahrten für Duchreisende an Wochenenden gesperrt. Ab Ferienbeginn mit 10. Juli bis zum 12. September werden die Verkehrsmaßnahmen die Sperren von der Polizei und einem privaten Sicherheitsdienst überwacht. Die Sperren sollen an Sam- und Sonntagen jeweils von sechs Uhr früh bis 20 Uhr abends gelten.