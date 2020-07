A10: Heute Nachtsperre beim Tauern Tunnel Richtung Salzburg

Die Tauern Autobahn (A10) muss heute in der Nacht (von Samstag, 25.7. auf Sonntag, 26.7.2020) in Fahrtrichtung Salzburg beim Tauern Tunnel/Südportal in der Zeit von 22 Uhr bis voraussichtlich 03 Uhr für den Verkehr gesperrt werden.

Pkw werden bereits an der Mautstelle auf die B99 Radstädter Tauern umgeleitet. Lkw und Pkw mit Anhänger müssen die Dauer der Sperre abwarten.

Reisende sollten am besten diesen Zeitrum auf der A10 Richtung Salzburg meiden.

Grund für die Sperre sind Bergungsarbeiten, ein Lkw mit Eisenplatten ist hier Samstagfrüh verunglückt.

