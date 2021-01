1.363 Einsätze für Christophorus 6

Auch 2020 wurde die ÖAMTC-Flugrettung am häufigsten wegen internistischer und neurologischer Notfälle (z. B. Herzinfarkte oder Schlaganfälle) alarmiert – rund 45 Prozent aller Einsätze sind darauf zurückzuführen. Anstiege verzeichnete der ÖAMTC allerdings bei den Arbeitsunfällen (plus 17,4 Prozent) sowie bei den alpinen Freizeit- und Sportunfällen (plus 16,7 Prozent. Verkehrsunfälle machen nur 7 Prozent aller Einsätze aus.