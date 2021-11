Rekordtief bei Verkehrstoten, negativer Trend bei Fahrradunfällen

Technische Weiterentwicklungen, gesetzliche Verschärfungen, die effizientere Rettungskette sowie die verbesserte Notfallmedizin sorgten für einen deutlichen Rückgang der Pkw-Getöteten - trotz höherer Kfz-Bestandszahlen und steigender Mobilität. Die aktiven und passiven Sicherheitssysteme wurden nicht zuletzt aufgrund aufwendiger Tests, wie die EuroNCAP Crashtests, laufend verbessert und erweitert. Mittlerweile sind Airbags ebenso wie aktive Fahrsicherheitssysteme, darunter ABS oder ESP, Teil der Serienausstattung. Im kommenden Jahr werden weitere Sicherheitssysteme für neu typisierte Fahrzeuge, wie der automatische Notbremsassistent, Spurhalteassistent oder Müdigkeitswarner, verpflichtend.

Solche Sicherheitssysteme stehen Radfahrenden nicht zur Verfügung. Hier zeigt sich eine negative Entwicklung: Der Anteil an getöteten Radfahrenden war in den vergangenen Jahrzehnten nie so hoch wie 2020. "Aufgrund der Pandemie hat sich der Trend verstärkt, mehr Wege mit dem Rad zurückzulegen. Daher ist es wichtig, weiterhin sichere Radinfrastruktur zu errichten, mehr Bewusstsein für das Tragen eines Helmes zu schaffen und die Handhabung eines E-Bikes zu trainieren", so Felix Etl. Mehr als die Hälfte der 2020 getöteten Radfahrenden waren mit dem E-Bike unterwegs.

Generell gilt es, die schwächsten Gruppen im Straßenverkehr, Radfahrende und Fußgängerinnen und Fußgänger zu schützen. "Es braucht dafür weitere infrastrukturelle Verbesserungen und das rücksichtsvolle Miteinander.

Verkehrstote nach Bundesländern 2010 bis 2021 Jahr Bgld. Ktn. NÖ OÖ Sbg. Stmk. T Vbg. Wien Ö 2010 20 42 163 117 41 79 39 22 29 552 2011 21 32 159 103 45 72 44 25 22 523 2012 30 46 145 93 46 81 42 24 24 531 2013 17 41 112 99 36 73 46 14 17 455 2014 22 26 121 75 27 86 30 22 21 430 2015 24 40 131 88 43 77 54 9 13 479 2016 19 33 112 90 31 72 45 11 19 432 2017 25 30 93 82 44 76 29 15 20 414 2018 13 30 103 96 27 69 36 17 18 409 2019 32 29 101 87 31 72 37 15 12 416 2020 18 35 90 67 28 52 26 16 12 344 2021* 8 32 77 83 22 41 26 12 13 314

Quelle: Statistik Austria, Bearbeitung: ÖAMTC

* Stichtag 18. November 2021