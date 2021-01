Reiseplanung für den Sommer 2021 - was zu beachten ist

"Wer bereits jetzt für den Sommer bucht, läuft aufgrund der coronabedingten ungewissen Lage Gefahr, dass die Reise letztendlich doch nicht stattfinden kann. Grundsätzlich am sichersten ist das Buchen einer Pauschalreise – so ist man rechtlich am besten abgesichert, falls die Reise nicht angetreten werden kann oder auch im Fall einer Insolvenz des Veranstalters."

Es kann zwar auch dann passieren, dass die Reise vom Veranstalter abgesagt werden muss - dann erhält man allerdings die bereits geleisteten Zahlungen zurück.