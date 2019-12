Regional Behinderungen durch Schnee

Am Samstag, 28. Dezember, kam es in machen Regionen zu Behinderungen durch winterliche Straßen. So benötigten Lkw Ketten im Arlberggebiet, in Teilen Salzburgs, in der Obersteiermark sowie im niederösterreichischen Voralpengebiet. "Extreme Verhältnisse" gab es aber nicht.

Die Clubexperten appellieren aber an alle Autofahrer, nur mit Winterreifen unterwegs zu sein und bei Fahrten in höhere Regionen, Schneeketten mit zu führen.

Alle aktuellen Verkehrsstörungen, Schneekettenpflichten oder Straßensperren finden Sie im

ÖAMTC Verkehrsservice

Außerdem erinnert der Club an die situative Winterausrüstungspflicht.

Winterausrüstungspflicht - welche Bestimmungen gelten?

Aktuelle Wintersperren in Österreich

Behinderungen im Zugverkehr:

Streckeninformation der ÖBB



Schneeberichte Österreich