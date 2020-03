Regelungen zur Überwachung der Kurzparkzonen

Niederösterreich:

Klosterneuburg setzt die Kurzparkzonenregelungen bis voraussichtlich 30.3. aus, Melk bis 3.4.

In Korneuburg wurden die Zonen mit 16.3., 12.00 Uhr aufgehoben.

Krems setzt ab Dienstag,17. März die Gebührenpflicht in der Kurzparkzone Altstadt - in der sogenannten "blauen Zone" - bis einschließlich 11. April (Karsamstag). Die entsprechende Gebührenbefreiungs-Info soll im Laufe des Tages angebracht werden. Bereits am Montag, 16.3. soll nicht mehr kontrolliert werden. Inder grünen Zone bleibt die Parkdauerregelung in Kraft.

Tulln und Schwechat gaben am Montag bekannt, bis auf Weiteres die Überwachung einzustellen.

In folgenden Städten bleiben dieKurzparkregelungen vorerst noch bestehen:

Hollabrunn

Mistelbach

Mödling

Perchtoldsdorf

Stockerau

Aus den anderen Städten lagen vorerst noch keine Informationen vor (Stand 16.3., 14.30 Uhr)

Burgenland:

Mattersburg undNeusiedl am Seehaben die Kurzparkzonen mit 16.3. aufgehoben.

Steiermark:

Neben Graz hat auch Hartberg die Kurzparkzonenregelung vorübergehend ausgesetzt.

In Leoben wird bis auf Weiteres kontrolliert

Oberösterreich:

In Braunau und Eferding behalten die Kurzparkzonenregelungen vorerst Ihre Gültigkeit. Aus Freistadt und Bad Ischl lagen Montagmittag noch keine Informationen vor.

Salzburg:

Die Kurzparkzonen in Hallein behalten Ihre Gültigkeit. Aufgrund ausreichend großer kostenfreier Stellplätze besteht kein Bedarf.

Kärnten:

In Villach wird derzeit noch kontrolliert. Evaluierungen laufen.

Vorarlberg:

In Bludenz wurde die Kurzparkzonenregelung aufgehoben.

In Dornbirn behalten die Zonen ihre Gültigkeit.

AUSNAHME: Dauerparkkarten werden nicht mehr neu ausgestellt, somit werden diese nicht kontrolliert, da einige abgelaufen sein können.

Links:

Alles zum Thema Parken