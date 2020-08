Raphael Dirnberger ist Racing Rookie 2020

Am 22. August 2020 versammelten sich die Motorsport-Jungtalente der Republik im ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum und Motorsportanlage Wachauring Melk, um beim Racing Rookie-Finale gegeneinander anzutreten. Raphael Dirnberger aus Ottenschlag in Oberösterreich konnte das Rennen für sich entscheiden und sich einen rennfertigen Ford Fiesta samt Starterpaket, AMF-Fahrerlizenz und Trainingseinheiten durch die Instruktoren der ÖAMTC Fahrtechnik sichern. Der Racing Rookie-Bewerb hat sich über die Jahre zur wichtigsten Talentsuche im österreichischen Motorsport entwickelt und wird jährlich von den Partnern Ford, auto revue und der ÖAMTC Fahrtechnik gemeinsam ausgetragen. In diesem Jahr traten insgesamt 240 ambitionierte Mädchen und Burschen im Alter von 16 bis 21 Jahren gegeneinander an. In drei Vorbewerben, die von Juli bis August 2020 in den ÖAMTC Fahrtechnik Zentren stattfanden, konnten sich am Ende insgesamt 20 Fahrer für das große Finale in Melk qualifizieren.