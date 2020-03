Racing Rookie 2020: Wer hat das Zeug zum Rennfahrer?

Beim Racing Rookie sind alle willkommen, die Motorsportluft schnuppern wollen. Wer einen der begehrten Startplätze ergattert, den erwartet ein Tag voll Fahrspaß und Rennfieber.

Racing Rookie-Ablauf 2020

Nach einem kurzen Briefing mit den Profis der ÖAMTC Fahrtechnik geht es zu den Autos (Ford Fiesta ST-Line mit 140 PS). An diversen Stationen müssen die Rookies dann ihr Fahrkönnen unter Beweis stellen. Auf dem Programm stehen Zeitslalom, ein dynamischer Handlingparcours, stabilisieren eines Heckausbruchs und Kart. Dabei geht es nicht nur darum, möglichst schnell zu sein - es sind vor allem Feingefühl und Geschicklichkeit hinter dem Steuer gefragt.

Die acht besten Piloten aus den Vorrunden landen im Tagesfinale und treten erneut gegeneinander an. Die Tagesbesten dürfen dann als "Rookies of the Day" nach Hause fahren und am 21. und 22. August 2020 ins große Finale am Wachauring (NÖ) einziehen. Außerdem werden die besten Talente die Chance bekommen, beim "Best Young Driver Contest", einer Verkehrssicherheitsaktion der FIA speziell für junge Menschen und Führerschein-Neulinge in Polen im Namen des ÖAMTC anzutreten.

Der Racing Rookie wird von den Partnern Autorevue, Ford und der ÖAMTC Fahrtechnik gemeinsam durchgeführt.