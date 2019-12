Punschzeit: Viele Alkoholunfälle im Dezember

Im Dezember kommt man um Adventmärkte und Weihnachtsfeiern kaum herum – und überall lockt Punsch oder Glühwein. Die vergangenen Jahre zeigen: Im Dezember ist der Anteil an Alkoholunfällen mit Personenschaden mit rund acht Prozent am höchsten.

"Wer ein Auto, Fahrrad oder einen Roller lenken möchte, sollte auf Alkohol verzichten. Sonst bringt man sich und andere Verkehrsteilnehmer in Lebensgefahr", appelliert ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger. "Wer sich doch Punsch & Co., genehmigen möchte, sollte seine Heimfahrt stets nur als Beifahrer, mit Taxi oder Öffis antreten."

Heuer verunglückten bereits 26 Personen tödlich bei einem durch Alkoholbeeinträchtigung ausgelösten Verkehrsunfall – davon 19 Männer und 7 Frauen (Quelle: BMI, vorläufige Zahlen). "Männliche Lenker sind deutlich häufiger in Alkoholunfälle verwickelt als Lenkerinnen", sagt die Expertin des Mobilitätsclubs. "Meist sind Männer im Alter zwischen 15 und 54 Jahren an diesen Unfällen beteiligt."

In einem Großteil der Alkoholunfälle mit Personenschaden 2018 waren Pkw-Lenker beteiligt (62 Prozent). Innerhalb der vergangenen Jahre sind jedoch auch vermehrt Lenker anderer Fahrzeuge an solchen Unfällen beteiligt gewesen: So waren im vergangenen Jahr 18 Prozent der Lenker mit Fahrrad, E-Bike oder E-Tretroller an Alkoholunfällen beteiligt – im Jahr 2012 lag ihr Anteil noch bei knapp zwölf Prozent (Quelle: Statistik Austria, Bearbeitung: ÖAMTC-Unfallforschung).