ÖAMTC und ÖBB präsentieren Fahrradstützpunkte in ganz Österreich

Fahrradfahren boomt – nicht nur für Freizeitausflüge, sondern vor allem auch in Kombination mit öffentlichen Verkehrsmitteln als Mobilitätsform im Alltag. Um "Bike and Ride", also die Kombination aus Fahrradfahren und Öffis, weiter zu unterstützen, kooperiert der ÖAMTC mit den ÖBB. An über 60 Bahnhöfen in ganz Österreich werden 2022 Fahrradservicestationen zur kostenlosen Nutzung für alle Radfahrer:innen aufgestellt.

Diese Radstationen bieten unterschiedliche Werkzeuge, eine Luftpumpe und eine praktische Radhalterung, um kleine Pannen direkt vor Ort selbst reparieren zu können. Zusätzlich zu den Fahrradservicestationen an den Bahnhöfen sind auch an Radwegen und stark frequentierten Plätzen bereits jetzt über 100 Fahrradstützpunkte sowohl für ÖAMTC-Mitglieder als auch Nicht-Mitglieder verfügbar – bis Ende 2022 sollen es österreichweit über 170 werden.

"Kund:innen, die den Weg zur Bahn klimafreundlich und bequem mit dem Rad zurücklegen wollen, profitieren bereits jetzt von unseren Bike&Ride-Anlagen mit rund 37.000 Zweirad-Stellplätzen in ganz Österreich. Mit der Errichtung der Fahrradservicestationen in Kooperation mit dem ÖAMTC erweitern wir unser Serviceangebot, um den öffentlichen Verkehr noch ein Stück intermodaler zu gestalten", so Mag. Franz Hammerschmid, ÖBB Geschäftsbereichsleiter Asset Management und strategische Planung.