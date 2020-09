ÖAMTC Stau-Bilanz Sommerreiseverkehr 2020

439 Staus im Sommerreiseverkehr 2020, rund 28 Prozent weniger als im Jahr zuvor, das ist die Stau-Bilanz der ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Bedingt durch Reisebeschränkungen und vielerlei Unsicherheiten war der Urlauberverkehr heuer deutlich geringer als in den Jahren zuvor.

Dafür wurden zeitweise Rekord-Staus verzeichnet, die alles Bisherige in den Schatten stellen. Verursacht durch die gesundheitsbedingten Grenzkontrollen mussten Reisende an den Grenzstationen enorme Wartezeiten in Kauf nehmen. Rekordhalter war der Grenzübergang beim Karawanken Tunnel (A11), wo man bei der Einreise nach Österreich bis zu 12 Stunden warten musste, gefolgt vom Loibl Pass (B91) mit 10 Stunden Wartezeit; beides jeweils am 23. August.

Von der Anzahl der Staus her war das Wochenende 1./2. August das verkehrsreichste; hier wurden von den Transitrouten in Summe 64 Staus gemeldet. An diesem Wochenende begannen die Ferien in Baden-Württemberg und aus Bayern kam eine sehr starke zweite Reisewelle.