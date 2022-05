ÖAMTC fordert Kostenentlastung für Konsumenten

Als Kompensation für die zusätzliche CO2-Bepreisung ab Juli wird es zwar den regionalen Klimabonus geben - dennoch fordert der Mobilitätsclub, die Belastung für alle Menschen, die in ihrem Alltag auf das Auto angewiesen sind, direkt zu reduzieren. "Nachdem die Regierung an der zusätzlichen CO2-Bepreisung festhalten will, sollte zum Beispiel eine Mineralölsteuersenkung diskutiert werden", fordert Grasslober. Immerhin steigt der Spielraum zur Senkung der Mineralölsteuer, nachdem die zusätzliche CO2-Bepreisung auf die EU-weiten Mindestsätze anrechenbar ist. Aus Sicht des ÖAMTC werden die Bedürfnisse von allen, die im Alltag auf das Auto angewiesen sind, z. B. alle, die im ländlichen Raum wohnen, Pensionistinnen und Pensionisten oder Selbstständige, nicht berücksichtigt. "Hier sehen wir dringenden Handlungsbedarf", so Grasslober.

Auch die bereits umgesetzte Erhöhung der Pendlerpauschale ist positiv zu bewerten, allerdings braucht es hier aus Sicht des ÖAMTC eine weitreichende Reform hin zu einer einkommensunabhängigen und kilometergenauen Entlastung für Pendelnde. Gleichzeitig muss das Kilometergeld erhöht werden, um jene zu entlasten, die mit dem privaten Pkw Fahrten für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber unternehmen.