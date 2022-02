Vorhang auf für Gelbe Engel bei der Jobweek

Die OÖ Job Week, die Woche der Berufswahl in Oberösterreich, ist eine einzigartige Initiative der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Sie findet von 28. März bis 2. April 2022 erstmals statt. Jede und jeder Lehrstellen- oder Arbeitsplatzsuchende ist zur OÖ Job Week eingeladen und kann Betriebe, darunter auch den ÖAMTC, kennenlernen.

Die Menschen treffen sich bei der OÖ Job Week dort, wo es wichtig ist – am zukünftigen Arbeitsplatz. So entsteht gemeinsam der Erfolg für Arbeitnehmer:innen und Arbeitgeber:innen. An vier unserer ÖAMTC-Stützpunkte gibt es an unterschiedlichen Tagen die Möglichkeit einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Stützpunktleiter und Mitarbeiter:innen zeigen Ihren Arbeitsplatz und stehen Rede und Antwort zu allen Fragen rund um den ÖAMTC und die Arbeit als Gelber Engel.

Informationen und Anmeldung

Interessierte Teilnehmer:innen können nach einer kurzen Registrierung auf der Website ihre Teilnahme an der gewünschten Veranstaltung bekannt geben. Am Veranstaltungstag selbst haben sie dann die Möglichkeit Stützpunktatmosphäre zu schnuppern und natürlich sind auch Bewerbungen direkt vor Ort möglich.

Alle Veranstaltungen im Überblick und die direkte Anmeldemöglichkeit- ANMELDEN

29.03. von 15:00 bis 18:00 Uhr am Stützpunkt Gmunden

30.03. von 15:00 bis 17:00 Uhr am Stützpunkt Braunau

31.03. von 15:00 bis 17:00 Uhr am Stützpunkt Vöcklabruck

01.04. von 15:00 bis 18:00 Uhr am Stützpunkt Linz

Das ÖAMTC-Personalmanagement-Team mit Mag. Edith Preinfalk und Julia Hofer steht für nähere Auskünfte gerne zur Verfügung. Kontakt: +43 (0)732 3333 44220 bzw. julia.hofer@oeamtc.at.

Alle weiterführenden Informationen zur Initiative der Wirtschaftskammer Oberösterreich gibt es unter www.jobweek.at.