Sperre des Grenzübergangs Suben (A(8)

Der Grenzübergang Suben auf der Innkreis-Autobahn (A8) wird am Wochenende gesperrt. Grund sind Bauarbeiten auf der deutschen A94. Von Samstag, 2. Juli, 20 Uhr bis Sonntag, 3. Juli, 15 Uhr wird der Verkehr über die B 149 und B 137 umgeleitet. Die Umleitungsstrecke ist ab den Anschlussstellen Suben und Pocking dauerhaft beschildert: U 98 in Fahrtrichtung Deutschland und U 99 in Fahrtrichtung Österreich.