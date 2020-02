OÖ: Ski Weltcup in Hinterstoder

Von Freitag, 28.02., bis Sonntag, 01.03., gastiert der Herren-Ski- Welt-Cup in Hinterstoder. Wegen der Anreise der Fans wird an der Ausfahrten der Pyhrn Autobahn (A9) im Bereich St. Pankratz-Hinterstoder und Roßleithen-Windischgarsten starkes Verkehrsaufkommen erwartet. Im weiteren Verlauf ist mit Verzögerungen auf der Vorderstoderstraße (L551) und der Stodertalstraße (L552) zu rechnen. In Hinterstoder selbst werden Autofahrer auf freie Parkflächen zugewiesen. Für Besitzer von Eintrittstickets verkehren Shuttlebusse vom Bahnhof Steyrling. Für Bahnreisende hat die ÖBB Sonderfahrten eingerichtet.

ÖBB Sonderfahrplan hier.

Fahrplan der öffentlichen Linienbusse hier.