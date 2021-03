OÖ: Radsaison-Eröffnungsrennen in und um Leonding

Der Start des Radrennens erfolgt am Sonntag, 21.März, um 11.00 Uhr am Stadtplatz in Leonding. Die Rundstrecke verläuft von Leonding aus über Dörnbach nach Wilhering, von dort über die Eferdinger Straße (B129) nach Aichberg und zurück nach Leonding.

Besondere Vorsicht ist auf der B 129 im Bereich Linz bis Wilhering geboten.

Die Leondinger Landesstraße wird in dieser Zeit von der Kreuzung mit der Efer­dinger Straße (B129) bis zur Kreuzung mit der Aichbergstraße als Einbahn geführt.

Im gesamten Streckenbereich ist mit kurzen Anhaltungen zu rechnen. Ein Überho­len des Trosses mit den Rennfahrern und den Begleitfahrzeugen ist nicht möglich!

Das Ende des Rennens wird voraussichtlich um ca. 15:00 Uhr sein.