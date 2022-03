Offizieller Start von DOMINO OÖ

Gemeinsam schneller zur Arbeit kommen und das auch noch im Sinne der Umwelt. Das ist mit der neuen DOMINO OÖ App, die im Zuge des gleichnamigen Forschungsprojekts entwickelt wurde, so einfach wie noch nie. Die Mobility-as-a-Service-App ermöglicht intermodales Reisen ohne Privatauto in Oberösterreich. Kernfunktion von DOMINO OÖ ist eine kollektive Mitfahrplattform für gemeinsame Fahrten zum Arbeitsplatz und wieder retour in die Heimatgemeinde. Alle, die ihr Auto für den Arbeitsweg benötigen, können Fahrten in DOMINO OÖ anbieten. Mittels App wird das ideale Matching zwischen Fahrtenanbieter und Mitfahrer unterstützt. Jedes individuelle Routenergebnis kann intermodal vernetzt werden. Wie aneinander gelegte Dominosteine können Wege mit den Öffis, dem Fahrrad, zu Fuß und dem Auto zu effizienten, nahtlosen Mobilitätsketten kombiniert werden. So wird das smarte Pendeln zum Kinderspiel.

Die wichtigsten Funktion von DOMINO OÖ auf einen Blick:

Intermodaler Routenplaner: Intermodal von A nach B mit dem Öffentlichen Verkehr, Sharing-Services sowie Park-and-Ride und Bike-and-Ride Angeboten kommen. Einzigartig ist dabei die Verknüpfung der verschiedenen Angebote.

DOMINO OÖ Mitfahren: Fahrten anlegen mit Datum, Uhrzeit, Anzahl der freien Sitzplätze. Sobald diese veröffentlicht ist, erscheint die Fahrt in den Routenergebnissen von Personen, die nach Routen mit ähnlichem Start- und Endpunkt suchen.

Angebote in der Nähe: Anzeige der nächsten Stationen, Haltestellen, und Parkhäusern mit Details zu der Parkplatzauslastung. Alle Punkte sind als Start- und Endpunkt von Routen wählbar.

Abfahrtsmonitor: Abfahrten und Verspätungen aller Verkehrsmittel bei einer gewählten Station.

Hinweis Gewinnspiel:

Mit DOMINO OÖ ist das Routen planen, Fahrten inserieren bzw. Mitfahrten buchen ein Kinderspiel. Als Anreiz für den gemeinsamen Arbeitsweg, gibt es eine Mitfahr-Challenge für Autofahrer*innen und deren Mitfahrer*innen. Mit jeder gemeinsamen Fahrt, die über DOMINO OÖ Mitfahren zustande kommt, steigt die Chance auf einen der Gewinne der Monats-Challenge oder der Gesamt-Challenge. Zu gewinnen gibt es z.B. Klimatickets, E-Bikes, ÖAMTC-Wertgutscheine, ÖBB Vorteilskarten, Segways und ÖAMTC-Dynamik-Fahrsicherheitstrainings. Was es jeden Monat zu gewinnen gibt, steht immer zu Monatsbeginn unter „News& Meldungen" in der DOMINO OÖ App, als auch in den Teilnahmebedingungen unter https://www.domino-ooe.at/gewinnspiel. Die Mitfahr-Challenge endet mit 30. September 2022, wo die aktivsten Fahrer*innen und Mitfahrer*innen, sowie die größte CO2-Einsparung und die meisten gemeinsam gefahren Kilometer prämiert werden. Für die Teilnahme müssen Autofahrer*innen Fahrten in der App anlegen. Diese erscheinen in den Routenergebnissen von App-Nutzer*innen, sobald deren Routensuche zu den Fahrtdetails wie Abfahrtsort und genaue Uhrzeit passen.

Der Pilotbetrieb wird von Betrieben als auch Gemeinden unterstützt, die im stark frequentierten Industriegebiet in Linz angesiedelt sind. Personen aus den Pilotgemeinden und -betrieben haben somit die beste Voraussetzung, um gemeinsame Fahrten mit DOMINO OÖ zu organisieren und bei der Mitfahr-Challenge zu gewinnen.

