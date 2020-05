Oberösterreichische Grenzübergänge wieder geöffnet

Zwischen Oberösterreich und Bayern wurden am Mittwoch, 13.05., drei Grenzübergänge tagsüber für Berechtigte wieder geöffnet.

Die Grenzübergänge Hinteranger/Breitenberg und Gattern/Voglau sind von 07:00 bis 20:00 Uhr wieder passierbar, Obernberg/Bad Füssing von 06:00 - 20:00 Uhr.

Die Grenzen im Mühlviertel in Haitzendorf-Gottsdorf, Hinterschiffl-Kohlstadt, Schwarzenberg-Lackenhäuser, sowie in Weigetschlag nach Tschechien wurden nur für Forst- und Landwirte freigegeben. Auch diese Übergänge können nur am Tag von 07:00 bis 20:00 Uhr Uhr passiert werden.