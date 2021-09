Meilenstein in der E-Mobilität

Mit der Kooperation des größten Mobilitätsclubs und des größten Energieversorgers des Landes erhalten Fahrer bzw. Nutzer eines E-Autos ein noch attraktiveres Ladeangebot.

Um Clubmitglieder beim Umstieg auf klimafreundliche E-Mobilität zu unterstützen, hat der ÖAMTC im vergangenen Jahr mit ePower ein eigenes Ladestromangebot auf den Markt gebracht und eine eigene Ladeinfrastruktur mit Schnellladestationen errichtet. „Wir begleiten die ÖAMTC-Mitglieder auf ihren Wegen – so lautet unser Leitgedanke. Immer mehr Menschen entdecken die E-Mobilität für sich und sind mit elektrifizierten Autos unterwegs. Deshalb wollen wir sukzessive unser Ladeangebot erweitern und für mehr Angebot sorgen. Es freut mich sehr, dass wir in Kooperation mit der Energie AG allen ÖAMTC-Mitgliedern nun zusätzliche Ladepunkte in Oberösterreich anbieten können“, so ÖAMTC-Landesdirektor Harald Großauer.

Die Energie AG als größter Energieversorger des Landes betreibt in Oberösterreich 240 Ladepunkte, an denen E-Mobilisten ihr Fahrzeug aufladen können. ÖAMTC-Mitglieder können künftig diese unkompliziert in Anspruch nehmen. Damit stehen ePower-Nutzern mittlerweile mehr als 3.200 Ladepunkte in ganz Österreich zur Verfügung. Umgekehrt können auch Kunden der Energie AG das Angebot des ÖAMTC nutzen: „Wir wollen die öffentliche Ladeinfrastruktur für E-Auto-Besitzer optimal gestalten. Ein flächendeckendes Ladenetz macht die E-Mobilität komfortabel und alltagstauglich. An unseren Ladestationen werden die Fahrzeuge übrigens mit Strom aus 100% erneuerbarer Energieerzeugung betankt. Damit leisten wir einen nachhaltigen Beitrag zur Emissionsreduktion im Verkehr“, sagt Klaus Dorninger, Geschäftsführer des Energie AG Vertriebs. „Wir bieten aber auch intelligente Ladelösungen für Businesskunden und Gemeinden, für Fuhrparks und die Wohnungswirtschaft an – diese ergänzen unser Angebot von klassischen Wallboxen.“

Nutzer des ÖAMTC ePower-Angebots haben im Übrigen keine Grundgebühr und auch keinen Mindestumsatz zu entrichten. Geladen und bezahlt werden kann mit einer kostenlosen App – optional kann auch eine Ladekarte beantragt werden.