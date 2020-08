Der Römerbergtunnel (B139) wird am kommenden Wochenende in beiden Richtungen wegen Belagssanierungen gesperrt. Die Sperre beginnt am Freitag, 14. August, um 19 Uhr und dauert bis Montag, 17. August, 4.30 Uhr. Eine lokale Umleitung ist ausgeschildert. Die Fahrzeit verlängert sich um ca. 5 Minuten.