Linz: Parkverbote am Urfahraner Jahrmarktgelände

Zu Verkehrsbehinderungen kommt es am Wochenende wegen des Linzer Krone-Fests. Vom Freitag, 19. August 2022, 8 Uhr bis Sonntag, 21. August 2022, 17 Uhr, ist das Halten und Parken am Jahrmarktgelände, sowie am Parkplatz des Ars Electronica Centers verboten. Außerdem gelten Halte- und Parkverbote für den Bereich Wildbergstraße West zwischen der Ferihumerstraße, dem Jahrmarktgelände, der Umfahrungsstraße des Jahrmarktgeländes und für den Busparkplatz am Jahrmarktgelände.

Das Urfahrmarktgelände wird zudem mit Einfahrtsverboten an den Zufahrten (ausgenommen für Berechtigte mit Wagenkarte) abgesichert.