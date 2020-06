Linz: Kostenlos Parken am Donnerstagabend

In diesen Linzer Innenstadt-Garagen und in allen Kurzparkzonen der Linzer Innenstadt kann man am 25. Juni zwischen 17 und 21 Uhr kostenlos parken:

City Parkhaus (Bethlehemstraße 12)

Garage am Domplatz (Stifterstraße 4)

Elisabeth Garage (Elisabethstraße 2)

Garage am Bahnhof (Bahnhofstraße 4–6)

Garage im Zentrum (Dametzstraße 34–36)

Raiffeisen Garage Südbahnhof (Khevenhüllerstraße 6–10)

Garage Seilerstätte (Seilerstätte 1a)

OÖ Nachrichten Garage (Promenade)

Hauptplatz Garage

Bahnhof-Wissensturm

Pfarrplatz Garage

Promenade Garage