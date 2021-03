Linz: Fahrradverleih startet

Mit 11.März stehen 200 Räder an 20 Leihstationen in Linz bereit. Auf insgesamt 400 Leihrädern an 40 Standorten soll das Angebot in den nächsten Wochen ausgebaut werden.

Der Verleih der Bikes funktioniert via Smartphone-App. Die Räder können von den Nutzerinnen und Nutzern individuell und standortunabhängig angemietet werden. Das heisst, dass Räder an jeder der Verleihstationen ausgeborgt und bei einer beliebigen Station wieder zurückgegeben werden können.

Näheres zu Kosten und Standplätzen hier.