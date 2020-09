Linz: A7 am Wochenende nur einspurig

In Linz steht auf der A7 im Bereich Bindermichl-Niedernhart von Freitag, 25. September, 20:00 Uhr, bis Montag, 28. September, 05:00 Uhr in beiden Richtungen nur eine Fahrspur zur Verfügung. Die Anschlussstellen Wiener-, Union- und Muldenstraße sind nur eingeschränkt befahrbar. Lenkerinnen und Lenker werden ersucht, den betroffenen Abschnitt über das Linzer Stadtgebiet zu umfahren.

Nächtliche Totalsperre der A7 in Fahrtrichtung Freistadt

In der Nacht von Montag, 28. September, 23:00 Uhr, auf Dienstag, 29. September, 04:00 Uhr wird die A7 in Fahrtrichtung Freistadt zwischen den Anschlussstellen Salzburger Straße und Wiener Strasse gesperrt. Damit ist auch von der Unionstraße kommend, sowie bei der Anschlussstelle Muldenstraße keine Auffahrt Richtung Freistadt auf die Autobahn möglich. Der gesamte Verkehr wird in diesem nächtlichen Zeitfenster in das Straßennetz der Stadt Linz abgeleitet.