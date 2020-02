Kurze Sperren wegen Brückenarbeiten bei Linz

Am Mittwoch, 19. Februar und Donnerstag, 20. Februar 2020 kommt es auf beiden Seiten der Donau jeweils von zirka 10.10 bis 10.30 Uhr zu vorübergehenden Verkehrsanhaltungen. Am Nordufer wird die Rohrbacher Straße (B127), am Südufer die Obere Donaulände im Bereich St. Margarethen (Eferdinger Straße) gesperrt. Grund sind Bauarbeiten an den Brückenankern der A 26 („4. Donaubrücke“).