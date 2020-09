Kostenlose ÖAMTC-Fahrradchecks in Linz und Wels

Das Fahrrad erlebt in den letzten Jahren einen regelrechten Boom, der durch Corona heuer einen zusätzlichen Aufschwung erfährt. Aber ist der eigene Drahtesel auch (verkehrs-)fit? Der ÖAMTC Oberösterreich errichtet beim Welldorado in Wels sowie am Vorplatz des Neuen Rathauses in Linz einen Pop-up Fahrrad-Stützpunkt und lädt alle Fahrradfahrerinnen und -fahrer herzlich ein, ihr Rad von den ÖAMTC-Fahrradprofis einem Check zu unterziehen. Sie überprüfen das Bike, machen auf Probleme aufmerksam und reparieren kleinere Mängel. Eine Anmeldung oder Mitgliedschaft beim ÖAMTC ist übrigens nicht erforderlich. Einfach vorbeikommen.

Welldorado Wels , Freitag, 4. September 2020, 12 bis 19 Uhr

, Freitag, 4. September 2020, 12 bis 19 Uhr Neues Rathaus Linz, Freitag, 11. September 2020, 12 bis 19 Uhr