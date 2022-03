Klimademo in Linz

Am Freitagnachmittag, 25.03., wird es in Linz wegen einer "Fridays for Future"-Veranstaltung zu Verkehrsbehinderungen kommen. Ab kurz nach 12:00 Uhr wird es am Sammelpunkt vor dem Lentos auf der Unteren Donaulände zu Verzögerungen kommen. Der Demonstrationszug wird sich am Nachmittag in Richtung Voest-Brücke auf der A7 in Bewegung setzen.