King of the Lake am Attersee

Beim "King of the Lake" werden am Samstag, 18.09., etwa 1200 Radrennfahrer an den Start gehen. Die Straßen um den See werden für das Radrennen gesperrt. Die Sperrzeiten sind von 13:00 bis 18:45 Uhr:

Attersee Straße (B151) zwischen Seewalchen/Autobahnabfahrt/Kreuzung B152 und Unterach am Attersee

Seeleitenstraße (B152) zwischen Unterach und Umfahrung Schörfling

Seeleitenstraße (B152) zwischen Umfahrung Schörfling bis Kreuzung B151

Der Attersee wird im Uhrzeigersinn umrundet.

Weitere Infos zu King of the lake finden Sie hier.