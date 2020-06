Grenzen zu Tschechien offen

Nachdem in Österreich die Einreisebeschränkungen zu den Nachbarländern mit Donnerstag, 04.06., aufgehoben wurden, zog Tschechien einen Tag später nach. Mit Freitag, 05.06., 12:00 Uhr gelten an den Grenzstellen zwischen Tschechien und Österreich die Vor-Corona-Bestimmungen. Beim Grenzübertritt, egal in welche Richtung, gibt es keine Quarantäne oder Test-Erfordernisse mehr.