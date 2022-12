Glöcklerläufe rund um den Traunsee

Wegen der Glöcklerläufe in Gmunden, Traunkirchen und Ebensee werden am 5.Jänner in den Abendstunden einige Straßenzüge um die Ortskerne gesperrt. Auch Parkplätze werden an diesem Tag Mangelware sein. Wegen des zu erwartenden Besucherandranges ist mit Verzögerungen auf der Salzkammergutstraße (B145) zu rechnen.