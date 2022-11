Ein Christbaum aus Öberösterreich zum Vorteilspreis

Der Christbaum hat in unseren Breiten seit mehr als 200 Jahren Tradition und bringt alljährlich Weihnachtsstimmung in Oberösterreichs Haushalte. Themen wie Nachhaltigkeit und Regionalität spielen auch hier eine immer zentralere Rolle. Und genau diese Vorteile bietet ein Naturbaum der "OÖ Christbaumbauern": Biokulturen, kurze Transportwege sowie Wertschöpfung und Arbeitsplätze in der Region.

Gegen Vorlage des Gutscheins bekommen ÖAMTC Mitglieder bei den Mitgliedern des Vereins der OÖ Christbaumbauern auch heuer wieder einen Weihnachtsbaum zum Vorteilspreis. Einfach Gutschein downloaden und 10 Prozent beim Kauf eines Christbaums sparen.

Gutschein zum Downloaden