Der ÖAMTC OÖ bei der DIGI-Messe Jugend & Beruf

Erstmals präsentiert sich die Berufsinformationsmesse Jugend & Beruf in diesem Jahr coronabedingt ausschließlich digital. Unter den etwa 500 Ausstellern ist selbstverständlich auch der ÖAMTC Oberösterreich vertreten.

Unsere Lehrlinge zählen seit jeher zu den besten des Landes und für 2021 sowie die folgenden Jahre sind wir noch auf der Suche nach jungen Talenten. Solltest du also Interesse an einer Techniker-Lehre im ÖAMTC Oberösterreich haben, so erklärt dir unser ehemaliger Lehrling Klemens vom Stützpunkt Linz-Urfahr auf was es ankommt, was du lernst, wie deine Lehrjahre organisiert sind und vieles mehr. Pia vom Stützpunkt Freistadt erzählt dir von ihrer tollen Lehre als Bürokauffrau.

Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns zwischen 20. und 24. Oktober in unserem digitalen Messestand besuchst! Edith Preinfalk und Julia Hofer von unserem ÖAMTC OÖ-Personalteam stehen dir gerne für weitere Fragen und Informationen zur Verfügung.