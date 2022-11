Der Nikolo kommt zum ÖAMTC Oberösterreich

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der ÖAMTC Landeszentrale!



Am 6. Dezember 2022, um 17 Uhr in der Wankmüllerhofstraße 60, 4020 Linz.



Bitte melden Sie Ihre Kinder (mit Namen und Alter) vorab per Mail unter event@oeamtc.at an.