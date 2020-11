Wochenendsperre Knoten St. Pölten Verbindung A1 - S33

Am Wochenende ist auf der West Autobahn (A1) im Knoten St. Pölten in Richtung Linz (also aus Richtung Wien kommend) die Abfahrt auf die Kremser Schnellstraße (S33) gesperrt.

Die Sperre beginnt am Freitag, 6.11.2020, um 20 Uhr und dauert bis Montag, 9.11.2020, 5 Uhr früh.

Die Umleitung führt über die A 1 Anschlussstelle St. Pölten Süd, zurück auf die A 1 Richtungsfahrbahn Wien und dann auf die S 33. Während dieser Sperre wird die Fahrbahn neu asphaltiert.

Sanierung Knoten St. Pölten

