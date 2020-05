Wiener Neustadt ändert Kurzparkzeiten

Der Gemeinderat in Wiener Neustadt wird am Montag (25. Mai) eine Verkürzung der Kurzparkzonenzeiten beschließen.

Voraussichtlich ab Mitte Juni müssen die Autofahrer statt bis 18 Uhr unter der Woche nur mehr bis 16.30 Uhr bezahlen. Außerdem soll in Parkhäusern zukünftig die dritte Stunde gratis sein. Damit soll ein Anreiz geschaffen werden, länger in der Innenstadt zu verweilen und so innerstädtische Betriebe zu fördern.

Neue Parkzeiten

Montag-Freitag, 8-16.30 Uhr, Samstag 8-12 Uhr

Vergünstigungen in Parkgaragen

Theater- , Hauptplatz- und Stadtparkgarage: die dritte Stunde ist gratis - ab der dritten Stunde muss nur eine Stunde weniger bezahlt werden.

