Wiener Neudorf: Sperre Bahnstraße Richtung Mödling

Über die Sommermonate bis etwa Ende August ist in Wiener Neudorf die Bahnstraße, also die direkte Verbindung von Wiener Neudorf nach Mödling, in Fahrtrichtung Mödling zwischen der B17 und dem Reisenbauer - Ring gesperrt.

In Fahrtrichtung zur B17 bleibt die Bahnstraße als Einbahn befahrbar.

Die Umleitung Richtung Mödling führt über die Steinfeldstraße oder die Schillerstraße.

