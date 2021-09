Vintage Tour Wachau am 12. September

Am Sonntag, 12. September, findet in der Wachau die "Vintage Tour Wachau", eine Ausfahrt mit historischen Rennrädern (ohne Zeitnehmung) statt.

Start ist um 10.30 Uhr in Mautern an der Donau. Die Teilnehmer fahren dann bis 15 Uhr weiter durch Krems, den Langenloiserberg Richtung Kamptal, über Güterwege und Schotterpassagen führt die Route vorbei an Schloss Gobelsburg bis zum Zwischenziel Schloss Grafenegg. Entlang des Donauradweges geht es danach weiter Richtung Palt und zurück nach Mautern.

Verkehrsteilnehmer werden um Vorsicht gebeten:

Es gibt keine Straßensperren, maximal kurze Verkehrsanhaltungen. Autofahrer werden jedoch gebeten, bei der Begegnung mit den Radfahrern besonders vorsichtig unterwegs zu sein, so zum Beispiel auf der B33 zwischen Mautern und Rossatz oder auch im Stadtgebiet vom Krems.

