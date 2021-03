St. Pölten: Umgestaltung Europaplatz

Der Europaplatz, einer der am stärksten frequentierten Verkehrsknotenpunkte in St. Pölten, wird umgestaltet. Derzeit laufen Vorbereitungsarbeiten, so wird beispielsweise das über 100 Jahre alte Wasserleitungsnetz erneuert, Kanal-, Gas- und Fernwärmeleitungen ausgetauscht.

Fahrstreifensperren

Es gibt aufgrund der Arbeiten immer wieder Fahrstreifensperren, zu Stoßzeiten kann es deshalb zu Verzögerungen kommen. Sobald alles fertig saniert ist, startet der eigentliche Umbau zu einer vierstrahligen Kreuzung, voraussichtlich im Jahr 2022.

