Sperre B33 in der Wachau auf ein Teilstück

Wegen Arbeiten ist die B33 in der Wachau im Abschnitt zwischen Aggsbach-Dorf und Schönbühel an der Donau bis voraussichtlich 18. Februar 2022 wochentags jeweils Montag bis Freitag von 08 bis 16.30 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Betroffen von der Sperre sind auch der Rad- und Gehweg.

Es wird über die L106 und L5356 umgeleitet. Mit 15 bis 20 Minuten mehr Fahrzeit ist hier zu rechnen. Großräumig kann man über das gegenüberliegende (linken) Donauufer und die B3 ausweichen.

Außerhalb dieser Sperrzeiten und am Wochenende ist die B33 befahrbar.

Aktuelle Verkehrsinfos

Weitere News aus Niederösterreich