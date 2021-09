Sperre B210, Helenental am Sonntag

Wegen des VELORUNS ist die B210 (Helenental Straße) am Sonntag, 12.9.2021, von 8.00 bis 11.30 Uhr zwischen Baden und Mayerling gesperrt.

Ebenfalls gesperrt ist der Start- und Zielbereich in Baden, und zwar die Helenenstraße von der Hildegardbrücke bis zur Einmündung in die B210 (von 6.00 bis 14.30 Uhr).

Der weitere Verlauf des 100 Kilometer langen Rundkurses ist nicht gesperrt, Nachrangkreuzungen werden von der Polizei geregelt.

Der weitere Streckenverlauf:



Von Mayerlinggeht es weiter auf der B210 nach Alland und danach auf der L110 über Klausen-Leopolsdorf bis nach Laaben. Von dort geht es durch Wöllersdorf, nach Gern, Stollberg, Untergoin, Durlaß, und kurz vor Oberrohrbach links über Prünst und Bernau auf die Klammhöhe, wo auf die L5193 eingebogen und über Neuwald nach St. Corona am Schöpfl gefahren wird. Weiters geht es über die L127 bis nach Altenmarkt an der Triesting auf die B18.

Danach auf der L131 über den Hafnerberg nach Nöstach, von dort auf der B11 bis nach Neuhaus Richtung Schwarzenseer Straße. Auf der L4004 geht es über Maria Raisenmarkt bis nach Mayerling wund wieder auf die B210 bis in das Ziel Helenenstraße 39 in Baden.



Auf der gesamten Strecke ist mit Behinderungen zu rechnen.

